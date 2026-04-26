Умерла заслуженная артистка России Елена Михеева

Актрисе было 74 года.
Глеб Владовский 26-04-2026 16:19
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Умерла заслуженная артистка России Елена Михеева. Об этом сообщила пресс-служба Московского Губернского театра.

«На 75 году ушла из жизни заслуженная артистка России... Актриса редкого обаяния и таланта, Елена Александровна всю свою жизнь, более полувека отдала нашей сцене», - говорится в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что Михеева работала в этом театре со дня его основания в 2013 году. Причины смерти не указывается.

Актриса также принимала участие в съемках кино. Самыми известными ее работами считаются «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Следствие ведут знатоки» «Ералаш», а также биографическая драма «Раневская».

#в стране и мире #актриса #Московский Губернский театр #заслуженная артистка рф #Елена Михеева
