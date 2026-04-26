В NASA назвали безупречным запуск ракеты «Прогресс МС-34»

На корабле находится несколько тонн продовольствия, топлива и оборудование для лабораторий.
Глеб Владовский 26-04-2026 18:20
© Фото: Роскосмос

Запуск ракеты «Прогресс МС-34» с космодрома Байконур оказался «безупречным». Такой комментарий сделали в NASA.

«Запуск оказался безупречным, ступени "Союза" идеально отработали и доставили на предварительную орбиту грузовой корабль "Прогресс"», - сказал представитель агентства на опубликованной в соцсетях трансляции.

В NASA уточнили, что на борту корабля перевозится несколько тонн продовольствия, топлива и оборудование для лабораторий.

Ранее Роскосмос показал кадры запуска «Прогресса МС-34» на орбиту. Пуск с космодрома Байконур успешно произошел 26 апреля в 01.22 по московскому времени. Корабль преодолеет расстояние до МКС за 49,5 часов.

