Роскосмос показал кадры запуска «Прогресса МС-34» на орбиту

Грузовой корабль отправился к МКС.
Константин Денисов 26-04-2026 02:01
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Роскосмос показал кадры запуска «Прогресса МС-34» на орбиту. Грузовой корабль должен будет доставить на МКС топливо, воду и кислород.

Пуск с космодрома Байконур успешно произошел 26 апреля в 01.22 по московскому времени. Корабль преодолеет расстояние до МКС за 49,5 часов.

Помимо грузов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности самой станции, «Прогресс» доставит космонавтам новые скафандры «Орлан-МКС» №8. 

Кроме того, экипаж МКС ждет специальные VR-очки и оборудование, позволяющее отследить реакции организмов космонавтов на невесомость и другие сопровождающие полет и выполнение миссий явления.

В марте запущенный на МКС «Прогресс МС-33» был вынужден стыковаться с МКС в ручном режиме из-за проблем с антенной.

#космос #роскосмос #мкс #Прогресс МС
