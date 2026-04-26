Белоусов прибыл с рабочим визитом в КНДР

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с визитом в Северную Корею для переговоров с высшим руководством и командованием вооруженных сил КНДР. Об этом сообщили в Минобороны.

«В рамках визита глава российского военного ведомства в Пхеньяне проведет встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны, примет участие в торжественных и памятных мероприятиях», - сообщили в МО.

У трапа самолета в аэропорту корейской столицы российского министра обороны встретил его коллега из КНДР Но Гван Чхоль.

Днем ранее, по поручению президента РФ Владимира Путина в Пхеньян прибыл председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов.