В Минпросвещения рассказали о лидерстве российских школьников на олимпиадах

В 20 международных интеллектуальных состязаниях школьники получили 115 медалей.
Дарья Ситникова 06-02-2026 16:25
За 2025 год команды российских школьников завоевали 115 медалей в 20 международных интеллектуальных состязаниях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения России.

«Россия заняла первое место среди европейских стран по количеству золотых медалей на международных научных олимпиадах по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту», - сказано в материале.

Уточняется, что восемь из 20 состязаний были посвящены общеобразовательным предметам. На них школьники получили 44 медали: 33 золотые, 10 серебряных и одна бронзовая.

Так, на Открытой международной географической олимпиаде наша сборная команда получила четыре золотые и две серебряные медали. Еще две золотые, серебряную и бронзовую школьники взяли на Международной биологической олимпиаде (IBO).

В Минпросвещения также перечислили и другие медали, которые получила сборная команда России в других состязаниях. Подготовка школьников и их участие в олимпиадах прошли при поддержке ведомства.

Ранее стало известно, что российские школьники с триумфом вернулись с Международной олимпиады по химии, которая проходила в Казахстане. В состав российской сборной вошли ученики московских школ - победители и призер всероссийской олимпиады школьников.

Золотые медали получили Петр Воронченок из школы на проспекте Вернадского, Михаил Панин из школы №1535 и Игорь Устинов из школы №1329. Он также удостоен Гран-при олимпиады. Методист Центра педагогического мастерства Василий Краснобров руководил сборной на олимпиаде по химии.

