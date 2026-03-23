«Прогресс МС-33» состыкуется с МКС в ручном режиме из-за проблем с антенной

Грузовой корабль «Прогресс МС-33» состыкуется с Международной космической станцией (МКС) во вторник, 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Уточняется, что стыковку будет выполнять космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

«После выведения транспортного грузового корабля "Прогресс МС-33" одна из антенн системы КУРС осталась в нераскрытом положении. (Она - Прим. ред.) служит для обеспечения автоматической стыковки корабля и МКС», - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем стартовала с отремонтированной после повреждения 31-й площадки космодрома Байконур. Путь к станции должен продлиться 49 часов 35 минут.