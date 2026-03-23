«Прогресс МС-33» состыкуется с МКС в ручном режиме из-за проблем с антенной

Одна из антенн, предназначенных для стыковки корабля, осталась нераскрытой.
Глеб Владовский 23-03-2026 03:44
© Фото: Иван Тимошенко, РИА Новости

Грузовой корабль «Прогресс МС-33» состыкуется с Международной  космической станцией (МКС) во вторник, 24 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Уточняется, что стыковку будет выполнять космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

«После выведения транспортного грузового корабля "Прогресс МС-33" одна из антенн системы КУРС осталась в нераскрытом положении. (Она - Прим. ред.) служит для обеспечения автоматической стыковки корабля и МКС», - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем стартовала с отремонтированной после повреждения 31-й площадки космодрома Байконур. Путь к станции должен продлиться 49 часов 35 минут.

#в стране и мире #роскосмос #мкс #стыковка #Прогресс МС-33
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
