Румыния уничтожила морской дрон Украины Sea Baby

Близ Румынии уничтожен украинский надводный беспилотник Sea Baby. Об этом сообщили в местном Министерстве обороны.

По имеющейся информации, аппарат, обнаруженный дрейфующим в акватории города Констанцы, угрожал судоходству в регионе. Военные водолазы, отправленные к объекту, опознали в нем дрон типа Sea Baby.

«Около 11:00 беспилотник был уничтожен путём контролируемого подрыва», - заявили в ведомстве.

Это уже не первый раз, когда украинский беспилотник подобной конструкции обнаруживают у берегов Румынии. В апреле прошлого года в Черном море также засекли надводный дрон, который сочетал в себе советские и американские детали.