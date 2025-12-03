МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Румыния уничтожила морской дрон Украины Sea Baby

Он мешал судоходству в регионе
Тимур Юсупов 03-12-2025 22:23
© Фото: ssu.gov.ua

Близ Румынии уничтожен украинский надводный беспилотник Sea Baby. Об этом сообщили в местном Министерстве обороны.

По имеющейся информации, аппарат, обнаруженный дрейфующим в акватории города Констанцы, угрожал судоходству в регионе. Военные водолазы, отправленные к объекту, опознали в нем дрон типа Sea Baby.

«Около 11:00 беспилотник был уничтожен путём контролируемого подрыва», - заявили в ведомстве.

Это уже не первый раз, когда украинский беспилотник подобной конструкции обнаруживают у берегов Румынии. В апреле прошлого года в Черном море также засекли надводный дрон, который сочетал в себе советские и американские детали.

#в стране и мире #Украина #Румыния #морские беспилотники #Sea Baby #Морские дроны
