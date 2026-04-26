ВС РФ поразили места хранения и запуска БПЛА и инфраструктуру ВСУ

Российская армия поразила места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федераии.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации дальнего действия. Пораженные объекты использовались ВСУ.

Также ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах фронта.



Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны были сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 530 БПЛА самолетного типа.

Ранее сообщалось, что российские ПВО в ночь с 25 на 26 апреля сбили над регионами РФ 203 украинских беспилотника.

