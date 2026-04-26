Володин встретился с Ким Чен Ыном и передал приветствие от Владимира Путина

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Российский политик прибыл в Пхеньян по поручению президента Владимира Путина.

Как сообщил Володин в своем официальном Telegram-канале, он передал главе КНДР наилучшие пожелания от российского лидера.

«Передал тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания от нашего Президента Владимира Владимировича Путина, а также поблагодарил за помощь в освобождении Курской области от неонацистских захватчиков», - написал чиновник.

Володин прибыл в Северную Корею 25 апреля. Сегодня он примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов.

В КНДР также прилетел министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Глава оборонного ведомства проведет переговоры с высшим руководством и командованием вооруженных сил страны.