TWZ: США впервые за 38 лет применили палубные пушки против морских целей

Атаке подверглось иранское торговое судно.
Тимур Юсупов 23-04-2026 08:29
Армия США впервые за 38 лет применила палубные пушки против морских целей. Об этом сообщает издание The War Zone.

Согласно имеющейся информации, орудия были задействованы в ходе захвата иранского торгового судна Touska эсминцем класса «Арли Берк» USS Spruance. Отмечается, что последний раз подобное происходило в 1988 году.

Примечательно, что инцидент почти 40-летней давности произошел в том же районе и в нем также фигурировало иранское судно.

«По имеющимся у нас данным, последний неопровержимый случай применения палубного орудия военно-морским кораблем против другого корабля произошел 18 апреля 1988 года во время операции "Богомол"», - пишет TWZ.

Ранее сообщалось, что Иран окончательно отказался от переговоров с США. Причинами отказа стало нарушения режима прекращения огня и чрезмерные требования с американской стороны.

