TWZ: США впервые за 38 лет применили палубные пушки против морских целей

Армия США впервые за 38 лет применила палубные пушки против морских целей. Об этом сообщает издание The War Zone.

Согласно имеющейся информации, орудия были задействованы в ходе захвата иранского торгового судна Touska эсминцем класса «Арли Берк» USS Spruance. Отмечается, что последний раз подобное происходило в 1988 году.

Примечательно, что инцидент почти 40-летней давности произошел в том же районе и в нем также фигурировало иранское судно.

«По имеющимся у нас данным, последний неопровержимый случай применения палубного орудия военно-морским кораблем против другого корабля произошел 18 апреля 1988 года во время операции "Богомол"», - пишет TWZ.

Ранее сообщалось, что Иран окончательно отказался от переговоров с США. Причинами отказа стало нарушения режима прекращения огня и чрезмерные требования с американской стороны.