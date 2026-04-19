Учитель перечислил нарушения, за которые будут удалять с ЕГЭ

Заслуженный учитель России Александр Снегуров в беседе с 360.ru перечислил нарушения, за которые будут удалять с ЕГЭ. Среди них оказались не только использование запрещенных к проносу вещей. С собой можно брать только паспорт, черную гелевую ручку (включая запасную), лекарства, воду и перекус.

«Нарушением считаются пронос справочных материалов, шпаргалок, вопросы другим ученикам, беседы в коридоре. Перечисленными предметами во время экзамена нельзя пользоваться и в туалете», - сказал Снегуров.

Педагоги отметили, что количество учеников, которые пытаются пронести с собой шпаргалки или другие материалы и устройства, которые могли бы им помочь на экзамене, остается на прежнем уровне и не снижается. Ранее в Госдуме предложили расширить этот перечень, добавив, например, антистрессовую игрушку.

Учителя также напомнили, что в случае удаления с экзамена ученик имеет пересдать его в сентябре, однако в этом случае он упустит возможность поступить в ВУЗ, поскольку прием абитуриентов уже завершится.

Ранее Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году. Экзамены будут начинаться не ранее 1 июня.