МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Учитель перечислил нарушения, за которые будут удалять с ЕГЭ

Пересдать экзамен можно будет только в сентябре.
Константин Денисов 23-04-2026 00:46
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Заслуженный учитель России Александр Снегуров в беседе с 360.ru перечислил нарушения, за которые будут удалять с ЕГЭ. Среди них оказались не только использование запрещенных к проносу вещей. С собой можно брать только паспорт, черную гелевую ручку (включая запасную), лекарства, воду и перекус.

«Нарушением считаются пронос справочных материалов, шпаргалок, вопросы другим ученикам, беседы в коридоре. Перечисленными предметами во время экзамена нельзя пользоваться и в туалете», - сказал Снегуров.

Педагоги отметили, что количество учеников, которые пытаются пронести с собой шпаргалки или другие материалы и устройства, которые могли бы им помочь на экзамене, остается на прежнем уровне и не снижается. Ранее в Госдуме предложили расширить этот перечень, добавив, например, антистрессовую игрушку.

Учителя также напомнили, что в случае удаления с экзамена ученик имеет пересдать его в сентябре, однако в этом случае он упустит возможность поступить в ВУЗ, поскольку прием абитуриентов уже завершится.

Ранее Рособрнадзор определил порядок проведения ЕГЭ в 2026 году. Экзамены будут начинаться не ранее 1 июня.

#ЕГЭ #Школы #нарушения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 