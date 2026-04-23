МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россию пригласили на саммит G20 в США

Саммит G20 пройдет в декабре 2026 года.
Андрей Юдин 23-04-2026 06:04
© Фото: Xing Guangli, Xinhua, Global Look Press

На саммит G20 в США пригласили к участию российскую сторону. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос.

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате. Бог знает, что произойдет до этого», - сказал Панкин.

Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года. Мероприятие пройдет в городе Майами. В ноябре 2025 года саммит прошел без участия глав России, США и Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что будет рад видеть Владимира Путина и Си Цзиньпина на G20 в Майами. В планах главы Белого дома организовать встречу на территории собственного гольф-клуба курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал.

#сша #Саммит G20 #Майами
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 