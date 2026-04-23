Россию пригласили на саммит G20 в США

На саммит G20 в США пригласили к участию российскую сторону. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин, отвечая на вопрос.

«Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате. Бог знает, что произойдет до этого», - сказал Панкин.

Саммит G20 запланирован на декабрь 2026 года. Мероприятие пройдет в городе Майами. В ноябре 2025 года саммит прошел без участия глав России, США и Китая.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что будет рад видеть Владимира Путина и Си Цзиньпина на G20 в Майами. В планах главы Белого дома организовать встречу на территории собственного гольф-клуба курортно-гостиничного комплекса в городе Дорал.