Миллиардер Мордашов признан самым богатым человеком России

Глава совета директоров и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов был признан самым богатым человеком в России. Об этом стало известно из списка, опубликованного изданием Forbes.
Согласно имеющимся данным, Мордашов занял первую строчку в перечне 155 миллиардеров РФ, совокупное состояние которых превысило рекордные 696 миллиардов долларов. Капитал бизнесмена оценивается в 37 миллиардов долларов, что почти на четверть больше, чем у главы «Норникеля» Владимира Потанина (29,7 миллиарда).
Отмечается, что за прошлый год количество отечественных долларовых миллиардеров выросло на девять человек, а их совокупный капитал увеличился на 71 миллиард долларов.
Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Роман Абрамович подал иск в ЕСПЧ к властям Джерси по поводу замороженных активов, в том числе полученных от продажи футбольного клуба «Челси». Миллиардер считает, что его средства арестованы незаконно.
