Times: Абармович обратился в ЕСПЧ из-за замороженных активов от продажи «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович подал иск в ЕСПЧ к властям Джерси по поводу замороженных активов, в том числе, полученных от продажи футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает The Times.

«Роман Абрамович обратился в ЕСПЧ с иском о том, что уголовное расследование властей Джерси в отношении его финансов, включая деньги, полученные от продажи "Челси", является несправедливым», - говорится в публикации.

Абрамович продал «Челси» в 2022 году под давлением британского правительства. Новым хозяином клуба стал американец Тодд Боули. После сделки Королевский суд Джерси арестовал полученные от нее семь миллиардов долларов, которые находятся на счете компании Fordstam, подконтрольной Абрамовичу.

Камнем преткновения стал вопрос распределения средств. Абрамович планировал использовать их для помощи всем пострадавшим от конфликта на Украине с обеих сторон. В свою очередь, правительство Великобритании требовало от бизнесмена, чтобы все деньги ушли только на Украину.

С тех пор стороны безрезультатно судятся. Британские власти хотели организовать специальный фонд для перевода денег Киеву, но до сих пор так его и не создали.