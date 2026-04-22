FPV-перехватчики сбили гексакоптеры ВСУ в Харьковской области

Расчет войск беспилотных систем из состава группировки «Север» уничтожил тяжелые гексакоптеры ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Круглосуточное наблюдение за воздушным пространством позволяет своевременно выявлять беспилотники противника. После обнаружения целей данные оперативно передаются расчетам FPV-дронов ПВО, которые выходят на перехват. Разведывательные БПЛА сопровождают цель и корректируют действия операторов.

Связь между расчетами и командным пунктом поддерживается в режиме 24/7 с использованием штатных каналов, оптоволоконных линий и спутниковых антенн. Это позволяет передавать картинку и данные в реальном времени.

Перехват осуществляется тараном или подрывом боевой части. В результате попадания поражаются ключевые узлы дронов, что полностью выводит их из строя. Такая работа снижает возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов с воздуха на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.