FPV-перехватчики сбили гексакоптеры ВСУ в Харьковской области

Оператор беспилотных систем уничтожает вражеские дроны при помощи тарана или дистанционного подрыва боевой части.
22-04-2026 18:37
© Фото: Минобороны России

Расчет войск беспилотных систем из состава группировки «Север» уничтожил тяжелые гексакоптеры ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Круглосуточное наблюдение за воздушным пространством позволяет своевременно выявлять беспилотники противника. После обнаружения целей данные оперативно передаются расчетам FPV-дронов ПВО, которые выходят на перехват. Разведывательные БПЛА сопровождают цель и корректируют действия операторов.

Связь между расчетами и командным пунктом поддерживается в режиме 24/7 с использованием штатных каналов, оптоволоконных линий и спутниковых антенн. Это позволяет передавать картинку и данные в реальном времени.

Перехват осуществляется тараном или подрывом боевой части. В результате попадания поражаются ключевые узлы дронов, что полностью выводит их из строя. Такая работа снижает возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов с воздуха на данном участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #Харьковская область #спецоперация #FPV-дроны #Гексакоптеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
