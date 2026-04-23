МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

WSJ: Фелан покинул пост главы министерства ВМС США из-за конфликта с Хегсетом

Руководителя Пентагона не устраивал прямой контакт подчиненного с Дональдом Трампом.
Константин Денисов 23-04-2026 04:18
© Фото: Po1 Eric Brann Dod, Global Look Press

Джон Фелан покинул пост главы министерства военно-морских сил США из-за длительного конфликта с руководителем Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщает The Washington Street Journal.

По информации издания, Хегсета раздражало общение Фелана напрямую с президентом страны Дональдом Трампом при том, что экс-глава ведомства не входил в состав президентского кабинета. Тем не менее, он обсуждал некоторые моменты, касающиеся судостроения, непосредственно с Трампом в обход Хегсета.

Ранее Axios писал о том, что причиной увольнения Фелана стало его желание выполнять не те приказы, которые он получает от руководства, а «те, которые он хотел бы получать».

Об отставке Фелана сообщил 23 апреля пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл. Временно исполняющим обязанности главы министерства ВМС США назначен заместитель Фелана Хунг Као.

#сша #Дональд Трамп #Пентагон #Пит Хегсет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 