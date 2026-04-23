WSJ: Фелан покинул пост главы министерства ВМС США из-за конфликта с Хегсетом

Джон Фелан покинул пост главы министерства военно-морских сил США из-за длительного конфликта с руководителем Пентагона Питом Хегсетом. Об этом сообщает The Washington Street Journal.

По информации издания, Хегсета раздражало общение Фелана напрямую с президентом страны Дональдом Трампом при том, что экс-глава ведомства не входил в состав президентского кабинета. Тем не менее, он обсуждал некоторые моменты, касающиеся судостроения, непосредственно с Трампом в обход Хегсета.

Ранее Axios писал о том, что причиной увольнения Фелана стало его желание выполнять не те приказы, которые он получает от руководства, а «те, которые он хотел бы получать».

Об отставке Фелана сообщил 23 апреля пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл. Временно исполняющим обязанности главы министерства ВМС США назначен заместитель Фелана Хунг Као.