Джон Фелан покинул пост министра военно-морских сил США

Министр военно-морских сил Джон Фелан уходит с поста, и это вступает в силу немедленно, сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

«От имени министра войны и заместителя министра войны мы выражаем благодарность министру Фелану за его службу министерству и военно-морским силам Соединенных Штатов», — говорится в его сообщении.

Пресс-секретарь ведомства отметил, что на место Джона Фелана будет временно назначен его заместитель Хунг Као.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, «Фелан не понял, что начальник — не он, и что его работа заключается в том, чтобы выполнять полученные приказы, а не те, которые, как ему казалось, он должен получать».

На днях Фелан обсуждал с журналистами вопросы строительства ВМС США, в том числе дальнейшие перспективы авианосцев типа «Джеральд Р. Форд».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет попросил начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа немедленно уйти в отставку. Точная причина неизвестна, но предположительно американский министр войны хочет видеть на посту начальника штаба человека, который будет воплощать видение Трампа и его самого в отношении армии.

Кроме того, Хегсет из-за «утраты доверия» уволил главу разведывательного управления Пентагона Джеффри Круза.