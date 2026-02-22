Кравцов: обществознание с этого года будет изучаться только в 9-11 классах

Обществознание с 1 сентября 2026 года исключат из учебной программы восьмого класса. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Изучение предмета продолжится в девятых-одиннадцатых классах. Подготовка новых учебников для них уже завершена, уточнил глава ведомства.

«Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года обществознание осталось для учеников 8-11 классов, с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в 9-11 классах», - сказал Кравцов РИА Новости.

В августе прошло года Минпросвещения утвердило перечень обязательных для изучения в российских школах предметов. В него вошли «русский язык» и «литература», «история» и «иностранный язык», «математика», «география», «обществознание», «физика», «информатика», ИЗО, «химия», «биология», ОБЖ, «музыка», «труд» и «физическая культура». Такие предметы как «родной язык», «родная литература» и второй иностранный школьники смогут изучать по письменному заявлению родителей.

Кроме того, с учебного года 2026/2027 года в школах появится такой предмет, как «духовно-нравственная культура России». На уроках учеников будут знакомить с выдающимися соотечественниками, разбирать их вклад в развитие страны. Основная цель предмета - объяснить детям значение выбора ценностей нашего общества, уточнили в Минпросвещения.

Накануне Кравцов также заявил, что поступающие в педагогические вузы выпускники школ больше не будут сдавать ЕГЭ по обществознанию. Теперь им предстоит проходить испытания по профильному предмету. Это коснется поступающих по педагогическим направлениям: математика, физика/астрономия, информатика, биология, химия, русский язык и литература, уточнил министр.