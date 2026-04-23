В МВБ США возник дефицит канцелярских принадлежностей из-за шатдауна

Ведомство находится на грани повторного прекращения работы.
Константин Денисов 23-04-2026 03:29
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Штаб-квартира Министерства внутренней безопасности США испытывает острый дефицит канцелярских принадлежностей из-за шатдауна в стране. Об этом сообщает телеканал CBS.

Сотрудники ведомства жалуются на то, что осталось мало скрепок. Кроме того, они вынуждены экономить бумагу, печатая на обратной стороне старых документов.

Более того, в мае им грозят проблемы с зарплатой, поскольку Конгресс до сих пор не согласовал бюджет министерства. Напомним, оно испытывает проблемы с февраля, когда уже вынужденно прекращало работу.

Причиной пересмотра финансирования ведомства стали действия его сотрудников в Миннеаполисе при проведении операции против нелегальных мигрантов. Тогда были застрелены два человека, что вызвало широкий общественный резонанс и массовые протесты.

#в стране и мире #сша #Конгресс #финансирование #шатдаун
