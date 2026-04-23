В МИД РФ назвали непредсказуемость Трампа главной проблемой диалога с Америкой

Главной проблемой отношений между Москвой и Вашингтоном является непредсказуемость администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Сложность, вероятно, в том, что нет предсказуемости. Утром вы можете слышать одно, вечером — другое, а на следующий день наблюдать действия, которые противоречат и первому, и второму. Высокая степень непредсказуемости — наибольшая проблема», — сообщил он.

Замглавы МИД РФ рассказал, что отношения между РФ и США находятся «в низшей точке», и добавил, что прямой контакт главы России и Америки на Аляске был плодотворным.

Ранее Дональд Трамп отметил, что возможно не будет продлевать режим прекращения огня с Ираном. Свою позицию он обосновал тем, что не хочет заключать невыгодную сделку. Однако вскоре он сообщил, что продлит перемирие. Боевые действия не начнутся, пока Иран не представит предложение по миру и не завершатся переговоры.