В МИД РФ назвали непредсказуемость Трампа главной проблемой диалога с Америкой

Замглавы МИД РФ рассказал, что встреча Путина и Трампа на Аляске была плодотворной, но отношение России и США находятся на низком уровне.
Андрей Юдин 23-04-2026 02:44
© Фото: President of Russia Office apai, Keystone Press Agency, Global Look Press

Главной проблемой отношений между Москвой и Вашингтоном является непредсказуемость администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Сложность, вероятно, в том, что нет предсказуемости. Утром вы можете слышать одно, вечером — другое, а на следующий день наблюдать действия, которые противоречат и первому, и второму. Высокая степень непредсказуемости — наибольшая проблема», — сообщил он.

Замглавы МИД РФ рассказал, что отношения между РФ и США находятся «в низшей точке», и добавил, что прямой контакт главы России и Америки на Аляске был плодотворным.

Ранее Дональд Трамп отметил, что возможно не будет продлевать режим прекращения огня с Ираном. Свою позицию он обосновал тем, что не хочет заключать невыгодную сделку. Однако вскоре он сообщил, что продлит перемирие. Боевые действия не начнутся, пока Иран не представит предложение по миру и не завершатся переговоры.

#Россия #сша #дипломатия #МИД РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
