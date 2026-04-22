Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном

Боевые действия не начнутся, пока не будет представлено иранской стороной предложение по миру или завершены мирные переговоры.
Андрей Юдин 22-04-2026 00:56
© Фото: Mc2 Tajh Payne U.S. Navy, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп официально заявил о продлении режима прекращения огня с Ираном.

В своем сообщении он отметил, что просьба об остановке нанесения ударов по Исламской республике поступила от властей Пакистана. Исламабад попросил Вашингтон приостановить военные действия до момента, пока иранская сторона не предоставит единое предложение по миру.

«Поэтому я поручил нашим военным продолжать блокаду и во всех остальных отношениях оставаться в готовности и дееспособными, и, следовательно, продлю прекращение огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры, так или иначе», - сообщил Трамп.

Ранее Иран окончательно отказался от переговоров с США. Поводом послужило нарушение режима прекращения огня и чрезмерные требования Вашингтона.

Президент Америки заявлял, что военные действия будут возобновлены по истечении срока режима прекращения огня 22 апреля. По словам главы Белого дома он не торопится заключать невыгодную сделку.

#сша #Дональд Трамп #Иран #переговоры
