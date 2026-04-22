В Бурятии задержали организаторов похода, в котором погибли трое туристов

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Тимур Юсупов 22-04-2026 09:39
© Фото: Кирилл Шипицин, РИА Новости

В Бурятии задержали инструктора, директора и замдиректора туристической фирмы, клиенты которой погибли при спуске с горы Мунку-Сардык. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Согласно имеющейся информации, зарегистрированная в Красноярске компания являлась организатором злополучного тура, закончившегося гибелью путешественников. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности - правоохранительные органы решают вопрос о предъявлении им обвинения и избрании соответствующей меры пресечения.

Уточняется, что группа туристов вышла на маршрут 18 апреля, рассчитывая вернуться к 22-му числу, однако несколько дней спустя трое из них скончались от переохлаждения. Директор, замдиректора и гид-инструктор фирмы также участвовали в походе.

Ранее сообщалось, что спасатели дошли до места на горе Мунку-Сардык, где погибли трое туристов из Красноярска. Факт гибели трех человек - одного мужчины и двух женщин - подтвержден.

#в стране и мире #Туристы #туризм #Задержание #бурятия #турфирма
