В Бурятии спасатели добрались до места гибели трех туристов

Факт гибели трех человек - одного мужчины и двух женщин - подтвержден.
Дарья Неяскина 21-04-2026 18:29
© Фото: P. Royerblickwinke, Global Look Press

В Бурятии спасатели дошли до места на горе Мунку-Сардык, где погибли трое туристов из Красноярска. Об этом проинформировало управление МЧС по региону.

Ранее в ведомстве сообщили, что причиной смерти путешественников стало переохлаждение - это произошло во время спуска с горы. Согласно информации Следственного комитета, группа вышла на маршрут 18 апреля, а возвращение планировалось на 22 апреля. Но в ночь на 21 апреля несколько человек из группы добрались до автодороги, оставили в кафе записку о том, что трое человек скончались, а затем вернулись к месту трагедии. 

«Спасатели БРПСС (Бурятская республиканская поисково-спасательная служба. - Прим. ред.) прибыли на место происшествия. Гибель трех человек (одного мужчины и двух женщин) подтверждена. Проводится осмотр места», - уточнили в МЧС.

Напомним, что спасательная команда выдвинулась сразу же на поиски тел погибших, как только получила записку от владельца кафе.

#МЧС #бурятия #Мунку-Сардык #пропавшие туристы
