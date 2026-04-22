WSJ: Белый дом блокирует поставки долларов в Ирак

Так Вашингтон давит на Багдад из-за Ирана.
Дима Иванов 22-04-2026 08:59
© Фото: Khalil Dawood, XinHua, Global Look Press

Администрация президента Дональда Трампа приостановила поставки долларов США в Ирак и заморозила программы сотрудничества в сфере безопасности с иракской армией. Таким образом Вашингтон усиливает давление на Багдад с целью заставить власти страны демонтировать проиранские вооруженные формирования, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Министерство финансов США недавно заблокировало поставку почти 500 миллионов долларов в виде банкнот. Эти средства представляют собой доходы от продажи иракской нефти, которые хранились на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка.

«Администрация Трампа приостановила поставки долларов США в Ирак и заморозила программы сотрудничества в области безопасности с его вооруженными силами», - сообщили источники газеты.

Решение приняли в рамках кампании по сокращению влияния иранских прокси-групп на территории Ирака. Наиболее заметная проиранская организация в Ираке - так называемые Силы народной мобилизации (PMF) - юридически является частью иракских вооруженных сил.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
