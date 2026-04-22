WSJ: Белый дом блокирует поставки долларов в Ирак

Администрация президента Дональда Трампа приостановила поставки долларов США в Ирак и заморозила программы сотрудничества в сфере безопасности с иракской армией. Таким образом Вашингтон усиливает давление на Багдад с целью заставить власти страны демонтировать проиранские вооруженные формирования, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Министерство финансов США недавно заблокировало поставку почти 500 миллионов долларов в виде банкнот. Эти средства представляют собой доходы от продажи иракской нефти, которые хранились на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка.

«Администрация Трампа приостановила поставки долларов США в Ирак и заморозила программы сотрудничества в области безопасности с его вооруженными силами», - сообщили источники газеты.

Решение приняли в рамках кампании по сокращению влияния иранских прокси-групп на территории Ирака. Наиболее заметная проиранская организация в Ираке - так называемые Силы народной мобилизации (PMF) - юридически является частью иракских вооруженных сил.