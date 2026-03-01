Проиранская группировка атаковала базу ВВС США в Ираке

Американская военная база в иракском городе Эрбиле подверглась атаке со стороны проиранской группировки. Об этом пишет информационное агентство Fars.

По имеющейся информации, с территории базы ВВС США поднимаются клубы дыма.

«Поднялся столб дыма с базы США в Эрбиле, Ирак», - передают СМИ.

Более подробные детали произошедшего пока что неизвестны.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) анонсировал проведение самой ожесточенной наступательной операции в истории ВС Ирана.