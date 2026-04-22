Новейший БПЛА «Князь Вещий Олег» помог бойцам РФ у Доброполья

Подразделения группировки войск «Центр» после взятия под контроль Гришино сосредоточились на освобождении Белицкого и Нового Донбасса. Это последние населенные пункты, после которых открывается прямая дорога к Доброполью. Продвигаться вперед штурмовикам помогают разведданные, которые предоставляет новейший российский беспилотник «Князь Вещий Олег».

Подразделения «Центра» все ближе к городу. Освобождение Гришино позволяет группировке улучшить свое тактическое положение, выровняв фронт на этом участке. Серьезные успехи в Белицком: штурмовые группы продвинулись в северо-восточной части города и лесополосах севернее него. Продолжаются бои за Новоподгороднее и Сергеевку.

На кадрах - контрбатарейная борьба: дрон-разведчик обнаружил орудие ВСУ и направил координаты артиллерийскому расчету.

«Работаем по разным целям, интенсивность работы очень большая. По пехоте работаем, по блиндажам, минометные расчеты уничтожаем, также и по технике работаем», — рассказал командир орудия Геннадий Петров.

Большое количество работы — заслуга наших операторов. На вооружении бойцов 506-го гвардейского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» поступил новый разведывательный дрон самолетного типа — «Князь Вещий Олег».

«Главным преимуществом дрона является дальность работы — более 40 км. Операторы ведут мониторинг активности боевиков на линии боестолкновения и за ней. При этом качества камеры достаточно, чтобы увидеть даже хорошо замаскированные позиции противника», — рассказал корреспондент «Звезды» Артем Желтиков.

Подготовка к запуску занимает меньше 10 минут, причем идет параллельно в двух местах. Пока инженеры занимаются сборкой дрона, операторы готовят технику в пункте управления.

«Мы готовим оборудование здесь. Антенна, ноутбуки, то есть точка управления. Техники соответственно осматривают борт, комплектующие, собирают. Грузят в машину, выезжают на точку взлета соответственно», — пояснил оператор полезной нагрузки Данил Анпилогов.

Расчет работает в связке с артиллерией или ударными дронами. Передают им координаты обнаруженных целей и в режиме реального времени отслеживают попадания. Внешне КВО, так дрон называют наши бойцы, отдаленно похож на беспилотники ВСУ, поэтому во время работы боевики иногда даже не пытаются его сбивать, принимая за свой.

Еще одна особенность разведчика — раздельное управление. Пилот ведет борт, а оператор полезной нагрузки сосредоточен на наблюдении.

«В плане управления если сравнивать с FPV, с этой же «Молнией», отличия колоссальные. На «Молнии» мы управляем пультом, а КВО он управляется через программу специальную, написанную разработчиками. И полезная нагрузка управляется так же оператором полезной нагрузки — непосредственно в пункте управления», — рассказал техник Юрий Гаврилов.

Перестраиваться на новую схему расчету пришлось оперативно, но на эффективности работы это не сказалось. Во-первых, сами принципы полета все же изменились не сильно, а во-вторых, помог качественный курс обучения.

«Учеба была три-четыре дня на КВО, в дальнейшем пришел комплекс, через пару дней заехали на позиции, два-три дня постажировались у соседей и взлетели через четыре дня», — рассказал начальник расчета, старший оператор Иван Дементьев.

Эффективность работы разведки с воздуха сказывается на активном продвижении сразу на нескольких направлениях. Северо-восточнее Доброполья «Центр» заходит в тыл к формированиям ВСУ в Константиновке. В самом городе под контролем нашей армии уже больше половины территории, кроме того, под огневым контролем наших подразделений все ведущие к городу магистрали. Подвозы и ротации личного состава ВСУ сильно затруднены. Продолжаются бои в районе Торецкого и Павловки. Полное освобождение Константиновки позволит нашей армии вплотную подойти к Славянско-Краматорской агломерации.