Саперы-морпехи открыли штурмовикам дорогу на Доброполье

Подразделения группировки войск «Центр» в течение суток улучшили тактическое положение и нанесли поражение киевским формированиям возле нескольких населенных пунктов в ДНР, в том числе, рядом с Добропольем. К этому городу продвигаются наши бойцы, и за безопасность их маршрутов отвечают саперы морпехи. Освобождение Доброполья позволит наступать на Краматорск и Славянск с юга. Чтобы противодействовать врагу нашим бойцам необходимо дорогостоящее оборудование.

Мотогруппа инженерной разведки третьего батальона 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» находит на маршруте следования противотанковую мину. Судя по всему, ее сбросил на обочину украинский гексакоптер. Саперы принимают решение уничтожить находку накладным зарядом.

Саперы первыми выходят на дорогу ранним утром на мотоциклах. Где видят что-то подозрительное - спешиваются, чтобы тщательно проверить путь до того, как пойдет транспорт.

Враг раскидал на пути движения наших войск много магнитных мин. Черные свертки в виде дисков, похожие на большие шайбы. Ночь - это время, когда промышленные дроны ВСУ минируют дороги наиболее активно. И только опытный глаз сапера вовремя увидит такой подарок. И каждая наша машина ждет и не движется вперед, пока инженеры не дадут команду.

«Противник всегда старается какие-то замаскированные вещи (оставлять). Там даже в аптечку могут положить игрушку, черный пакетик, чтобы мы не заметили, но у нас все получается, мы все замечаем, все уничтожаем, делаем проходы безопасные для наших ребят», - рассказал сапер 177-го полка морской пехоты с позывным Челяба.

Саперы-морпехи отвечают за безопасность маршрутов, по которым идет подвоз для подразделений, наступающих на Доброполье. Выйти на его юго-западные окраины штурмовики сейчас пытаются со стороны Нового Донбасса. В Белицком отмечен прорыв на три километра в городской застройке. Это колоссальный успех, учитывая крайнюю сложность городских боев. Почти освобождена северо-западная часть Гришино. Взять Доброполье необходимо, чтобы давить с юга на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Наступление войск группировки «Центр» идет непрерывно. Грамотно. В нужную погоду. Под прикрытием дождя и тумана.

«Все дороги, все тропы, все это заминировано, все это смотрим, разминируем, помогают нам наши инженеры, саперы. БПЛАшников к этому делу привлекаем тоже. «Беспилотье» наше нам тоже хорошо помогает. Где-то трудные и недоступные места есть, смотрим по видео», - рассказал начальник службы снабжения третьего батальона 177-го полка морской пехоты с позывным Майор.

На плечах инженеров и гуманитарное разминирование. В населенных пунктах полно взрывоопасных сюрпризов. Магнитные мины, гранаты, «колокольчики», лепестки, различные боеприпасы, упавшие дроны с неразорвавшейся боевой частью.

Военкор нашего телеканала Игорь Лапик с Народным фронтом продолжает сбор для бойцов, которые находятся на самом острие битвы за Донбасс и спасают мирных жителей. Внести свой вклад в Победу вы можете в течение всего сюжета с помощью QR-кода на вашем экране.