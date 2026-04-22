Минобрнауки: сроки обучения в высшем образовании будут зависеть от специальности

Продолжительность обучения будет определяться целями качественной подготовки по определенной специальности.
Андрей Юдин 22-04-2026 06:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сроки обучения студентов по новой модели высшего образования будут основываться на качестве подготовки по определенной специальности. Об этом сообщило ТАСС.

«Например, для инженеров, учителей срок обучения составит пять лет. Будут и более короткие четырехлетние программы, например, для сферы туризма и индустрии гостеприимства. Шестилетнее образование будет предусмотрено по более сложным и наукоемким направлениям», - рассказали агентству в пресс-службе Минобрнауки России.

В министерстве отметили, что данный способ составления сроков обучения в рамках высшего образования позволит найти баланс между запросами экономики, качеством базового образования и интересами студентов. У будущих выпускников появится более широкий выбор реализаций в профессиональном плане на рынке труда.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки составит новый список специальностей и научных направлений для высшего образования. В ходе работы будут учтены итоги пилотного проекта, который касался изменений уровней профессионального образования.

#вуз #Минобрнауки РФ #Обрзаование
