В Иране назвали уловкой продление Трампом перемирия

В исламской республике считают США проигравшей стороной конфликта.
Константин Денисов 22-04-2026 02:33
© Фото: Molly Riley White House, Global Look Press

Продление главой Белого дома Дональдом Трампом срока перемирия с Ираном является уловкой, которая позволит США выиграть время и подготовиться к новым ударам по исламской республике. Такое мнение выразил советник спикера парламента Ирана по вопросам национальной безопасности Махди Мохаммади.

«Продление режима прекращения огня Трампом, безусловно, является уловкой, чтобы выиграть время для нанесения внезапного удара. Пришло время Ирану взять инициативу в свои руки», - написал Мохаммади в соцсети Х.

Он также назвал США проигравшей стороной конфликта на Ближнем Востоке, которая не имеет права диктовать свои условия. По мнению Мохаммади, блокада по сути ничем не отличается от боевых действий, поэтому Иран готовит силовые методы ее снятия.

Ранее Трамп заявил, что перемирие США и Ирана продлится до тех пор, пока стороны не придут к какому-либо компромиссу за столом переговоров. Изначально 15-дневное перемирие было инициативой властей Пакистана, где и проходят переговоры сторон.

#в стране и мире #Пакистан #сша #Дональд Трамп #Иран #перемирие
