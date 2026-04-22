Бойцы показали, как застали врасплох дроноводов ВСУ в Гришино

В оккупированный ранее населенный пункт наши бойцы совершили вылазку на трофейной технике.
Игорь Лапик Глеб Владовский 22-04-2026 22:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Наши бойцы в ходе боев за Гришино в ДНР застали операторов вражеских дронов врасплох, а штурмовые группы незаметно закреплялись вплотную к позициям боевиков, а потом передавали координаты целей расчетам артиллерии и беспилотников.

Российские воины незаметно закреплялись практически под носом у боевиков. И наводили на вражеские цели артиллерию и ударные дроны. Бойцы 35-й бригады группировки «Центр» с позывными Якут, Добрый и Химик просачивались в Гришино в числе первых.

На пути движения нашим штурмовикам встретилось гнездо птичников ВСУ, откуда совершала вылеты их «Баба-Яга». Украинские операторы БПЛА еле ноги унесли, побросав все свое дорогостоящее оборудование. Враг отчаянно сопротивлялся. В небе постоянно кружили вражеские камикадзе на оптоволокне. Но наши бойцы проявляли смекалку, чтобы их уничтожить.

Гришино - очень крупное село и бои за него начались еще зимой. Тогда наши военные осуществили дерзкую вылазку в оккупированный населенный пункт на трофейных американских БМП Bradley и М-113, перекрашенных в белый цвет.

«Заезжали удачно. Боялись, что минировано, боялись дронов но обошло нас стороной. Они посчитали, что это их техника возвращается после обстрела», - рассказал военнослужащий с позывным Йорк.

Гришино было ключевым форпостом ВСУ на этом направлении. Отсюда в свое время снабжался украинский гарнизон оборонявший Красноармейск. Село было центром логистики. Именно отсюда боевики контратаковали и постоянно предпринимали вылазки в сторону уже освобожденного Красноармейска. Именно в районе Гришино совершил свой подвиг Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней держал оборону на своем опорнике. Усилия не прошли даром, и теперь этот узел украинской обороны ликвидирован.

Взятие села ускорит продвижение наших войск к Днепропетровской области и на Доброполье. Российские штурмовики уже действуют в направлении Васильевки и Новоалександровки. Отсюда есть возможность прорваться к Доброполью с запада и охватить город, взяв его в клещи с двух сторон. В перспективе это открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск.

#ВС РФ #ДНР #наш эксклюзив #Дроноводы #Гришино
