Песков: Путин готов к диалогу с Зеленским, но есть препятствие

Президент России Владимир Путин не против переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако такая встреча принесет результаты только на стадии окончательного согласования позиций. Об этом сообщил пресс - секретарь президента РФ Дмитрий Песков для программы «Вести».

Также представитель Кремля добавил, что в Москве не наблюдают со стороны киевского руководства желания мирно разрешить конфликт.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва осознает, какой будет исход украинского конфликта. И хоть введение войны остается опасным и непростым делом, Россия не свернет с пути выполнения поставленных задач.