МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: Путин готов к диалогу с Зеленским, но есть препятствие

Дарья Неяскина 22-04-2026 22:36
© Фото: Kremlin Poolvia Global Look Press

Президент России Владимир Путин не против переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако такая встреча принесет результаты только на стадии окончательного согласования позиций. Об этом сообщил пресс - секретарь президента РФ Дмитрий Песков для программы «Вести».

Также представитель Кремля добавил, что в Москве не наблюдают со стороны киевского руководства желания мирно разрешить конфликт.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва осознает, какой будет исход украинского конфликта. И хоть введение войны остается опасным и непростым делом, Россия не свернет с пути выполнения поставленных задач.

#Владимир Путин #Владимир Зеленский #переговоры #Дмитрий Песков #украинский конфликт
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 