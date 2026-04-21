Путин заявил, что Россия знает, чем закончится конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва понимает, каким будет итог конфликта на Украине. Об этом он сказал на встрече с представителями муниципалитетов.

По словам главы государства, боевые действия всегда остаются сложными и опасными, однако Россия продолжит двигаться к поставленным целям.

«Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет», - сказал Путин.

Путин также сообщил, что на сопредельных с приграничными российскими регионами территориях формируется зона безопасности. По его словам, эта работа ведется постепенно и будет продолжаться до полного устранения угроз.

Президент призвал проводить мероприятия, способствующие тому, чтобы жители Курской области и других пострадавших регионов оставались на родной земле или возвращались туда. Он добавил, что уже обсуждал это с правительством и что разговор на эту тему не был последним.