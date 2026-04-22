В Иране перечислили условия для продления перемирия

По словам спикера парламента Галибафа, режим прекращения огня также возможен, в том числе, при условии эскалации всех конфликтов с участием Израиля.
Глеб Владовский 22-04-2026 22:22
© Фото: Sha Dati XinHua Globallookpress

Продолжение режима прекращения огня и открытие Ормузского пролива возможно только при отмене морской блокады со стороны США. Такое заявление сделал спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф.

«Полное прекращение огня имеет смысл только тогда, когда оно не нарушается морской блокадой и захватом мировой экономики», - написал он в соцсетях.

Политик подчеркнул, что перемирие можно продлить при условии, что Израиль не будет эскалировать конфликты со своим участием. Галибаф также добавил, что агрессоры не достигли своих целей боевыми действиями.

Ранее советник спикера парламента Ирана по вопросам национальной безопасности Махди Мохаммади выразил мнение, что продление главой Белого дома Дональдом Трампом срока перемирия с Ираном является уловкой, которая позволит США выиграть время и подготовиться к новым ударам по исламской республике.

