Путин заявил о готовности России принять Олимпийские игры

Россия готова в будущем принять у себя Олимпийские игры. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, поздравляя Олимпийский комитет России (ОКР) с 115-летием.

Он напомнил, что страна имеет опыт проведения как летней Олимпиады (в Москве в 1980 году), так и зимней (в Сочи в 2014-м).

«Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», - говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил роль ОКР в организации и массовых спортивных соревнований на территории России и пожелал успехов организации в дальнейшем.

Напомним, что с 2022 года российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях. В отдельных видах спорта профильные международные спортивные федерации самостоятельно принимают решения о допуске россиян, как правило, в ограниченном количестве, нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

На данный момент членство ОКР в составе МОК приостановлено. По оценкам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, ожидать его восстановления можно в апреле-мае 2026 года.