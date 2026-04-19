«На немцах шапка сгорела»: Лавров отреагировал на вызов посла в МИД Германии

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что то, как Германия отреагировала на обнародование Министерством обороны России списка предприятий, выпускающих беспилотники для Киева, подтверждает поговорку «на воре шапка горит». Об этом он сообщил для ИС «Вести».

Ранее военное ведомство России опубликовало данные о 11 европейских компаниях, занятых в производстве дронов, а также о десяти производителях комплектующих для БПЛА. В Минобороны подчеркнули, что после потерь, понесенных ВСУ, европейские государства решили нарастить выпуск беспилотников для нанесения ударов по РФ. Часть этих мощностей расположена в Германии. В ответ на это германский МИД пригласил российского посла Сергея Нечаева и обвинил Москву в том, что она якобы напрямую угрожает ФРГ.

«Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», - рассказал глава МИД журналистам.

Ранее в Кремле заявили о том, что европейские страны все больше втягиваются в украинский конфликт. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.