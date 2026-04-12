Вовлеченность ряда европейских стран в украинский конфликт растет. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Растет прямая вовлеченность указанных стран в конфликте, в войне вокруг Украины», - сказал Песков.

Ранее Минобороны России опубликовало список европейских стран, где производятся беспилотники или их комплектующие в интересах украинских вооруженных сил. В перечне 12 европейских стран, а также точные адреса и названия заводов. Это предприятия на территории Великобритании, Латвии и Литвы, Германии, Италии и Испании, Чехии, Турции, Польши и Израиля, Нидерландов и Дании.

В оборонном ведомстве данный шаг расценили как попытку резкой военно-политической эскалации на всем континенте и ползучего превращения ряда стран ЕС в стратегический тыл Украины. На Фрунзенской набережной напомнили властям перечисленных стран о непредсказуемых последствиях атак ВСУ по территории России с использованием дронов, произведенных в Европе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал журналистам, что на саммите России и США в Анкоридже Штаты предлагали де-юре признать реалии «на земле». При этом киевский режим отказался от подобного предложения. Владимир Зеленский не желает признавать российские территории, результаты референдумов, Крым и Донбасс. Кроме того, Украина не хочет менять своего «нацистского существа» - ни в отношении нарушения прав человека и нацменьшинств, ни в отношении языков и религиозных прав.