МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле заявили о росте вовлеченности Европы в конфликт на Украине

На этой неделе Минобороны России опубликовало список европейских стран, где производятся дроны или их комплектующие в интересах ВСУ.
Ян Брацкий 17-04-2026 14:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вовлеченность ряда европейских стран в украинский конфликт растет. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Растет прямая вовлеченность указанных стран в конфликте, в войне вокруг Украины», - сказал Песков.

Ранее Минобороны России опубликовало список европейских стран, где производятся беспилотники или их комплектующие в интересах украинских вооруженных сил. В перечне 12 европейских стран, а также точные адреса и названия заводов. Это предприятия на территории Великобритании, Латвии и Литвы, Германии, Италии и Испании, Чехии, Турции, Польши и Израиля, Нидерландов и Дании.

В оборонном ведомстве данный шаг расценили как попытку резкой военно-политической эскалации на всем континенте и ползучего превращения ряда стран ЕС в стратегический тыл Украины. На Фрунзенской набережной напомнили властям перечисленных стран о непредсказуемых последствиях атак ВСУ по территории России с использованием дронов, произведенных в Европе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал журналистам, что на саммите России и США в Анкоридже Штаты предлагали де-юре признать реалии «на земле». При этом киевский режим отказался от подобного предложения. Владимир Зеленский не желает признавать российские территории, результаты референдумов, Крым и Донбасс. Кроме того, Украина не хочет менять своего «нацистского существа» - ни в отношении нарушения прав человека и нацменьшинств, ни в отношении языков и религиозных прав.

#Украина #ЕС #Кремль #конфликт #Песков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 