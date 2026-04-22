Новак анонсировал к 1 мая смену маршрута казахской нефти по «Дружбе»

С 1 мая казахская нефть, которая шла в Германию по трубопроводу «Дружба», будет идти по другим маршрутам. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Объемы поставок казахстанской нефти в направлении по "Дружбе", будут направляться в другие логистические направления... Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», - сказал он.

Новак уточнил, что вопросами прокладки новых маршрутов в Германию занимается, в том числе, Минэнерго России.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент представители более десяти стран попросили Вашингтон продлить смягчение санкций на покупку нефти из России.