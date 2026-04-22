Новак анонсировал к 1 мая смену маршрута казахской нефти по «Дружбе»

Вопросами транспортировки занимается, в том числе, Минэнерго России.
Глеб Владовский 22-04-2026 20:27
© Фото: Sergey Elagin Business Online Globallookpress

С 1 мая казахская нефть, которая шла в Германию по трубопроводу «Дружба», будет идти по другим маршрутам. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Объемы поставок казахстанской нефти в направлении по "Дружбе", будут направляться в другие логистические направления... Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», - сказал он.

Новак уточнил, что вопросами прокладки новых маршрутов в Германию занимается, в том числе, Минэнерго России.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент представители более десяти стран попросили Вашингтон продлить смягчение санкций на покупку нефти из России.

#в стране и мире #нефть #Казахстан #Александр Новак #трубопровод "Дружба"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
