Более десяти стран выступили за смягчение санкций на российскую нефть

Представители более десяти стран попросили США продлить смягчение санкций на покупку нефти из России. Об этом на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

Сенаторы попросили министра прокомментировать продление лицензии на операции с российской нефтью.

«Ко мне обратились представители более чем 10 стран, находящихся в наиболее уязвимом положении и испытывающих наибольшую нехватку энергоресурсов, и они попросили нас продлить это разрешение. И это всего на 30 дней», — объяснил Бессент.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США восстановило лицензию на продажу российской нефти. до 16 мая. Об этом следует из документа ведомства.