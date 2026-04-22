CNN: конфликт на Ближнем Востоке истощил ключевые запасы ракет США

По данным Пентагона, восполнить запасы ракет удастся максимум за пять лет.
Глеб Владовский 22-04-2026 18:56
© Фото: U.S Navy, U.S. Navy, Globallookpress

Военная операция США против Ирана привела к сильному истощению ключевых запасов ракет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на данные телеканала CNN.

«Семь недель конфликта истощили арсеналы США, включая до 50% запасов ракет Patriot, THAAD и Precision Strike Missile», - говорится в материале.

Согласно аналитическим данным Пентагона, восполнение критически важных боеприпасов может занять от трех до пяти лет. А их текущий дефицит ставит под угрозу обороноспособность Штатов при возникновении новых конфликтов в краткосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что, по оценкам разведывательного агентства Пентагона, Иран по-прежнему обладает военным потенциалом. Они противоречат публичным заявлениям президента Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета.

