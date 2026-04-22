NBC: данные разведки США о военной силе Ирана разнятся со словами политиков

По оценке разведывательного агентства Пентагона, Иран по-прежнему обладает военным потенциалом. Об этом сообщил телеканал NBC.

«Данные американской разведки противоречат публичным заявлениям президента Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета, которые заявили, что иранские ВВС были"уничтожены", а военно-морской флот - "на дне моря"», - говорится в материале.

NBC отмечает, в заявлении ведомства перед законодателями отмечается факт сохранения Ираном в своем военном потенциале ракет и беспилотников.

Ранее военные силы Исламской республики атаковали военные корабли США в ответ на обстрел иранского контейнеровоза в Оманском заливе. Тегеран отметил, что и дальше будет отвечать на факты нарушения перемирия со стороны Америки.