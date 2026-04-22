NBC: данные разведки США о военной силе Ирана разнятся со словами политиков

Как отмечает NBC на основе оценки разведывательного управления Пентагона, Исламская республика сохранила в своем военном потенциале ракеты и беспилотники.
Андрей Юдин 22-04-2026 05:08
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

По оценке разведывательного агентства Пентагона, Иран по-прежнему обладает военным потенциалом. Об этом сообщил телеканал NBC.

«Данные американской разведки противоречат публичным заявлениям президента Дональда Трампа и министра обороны Пита Хегсета, которые заявили, что иранские ВВС были"уничтожены", а военно-морской флот - "на дне моря"», - говорится в материале.

NBC отмечает, в заявлении ведомства перед законодателями отмечается факт сохранения Ираном в своем военном потенциале ракет и беспилотников.

Ранее военные силы Исламской республики атаковали военные корабли США в ответ на обстрел иранского контейнеровоза в Оманском заливе. Тегеран отметил, что и дальше будет отвечать на факты нарушения перемирия со стороны Америки.

