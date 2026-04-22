Двести туристов застряли на горе в Бразилии из-за перестрелки

Около 200 человек оказались отрезанными от выхода на горе Морро-Дойс-Ирмаос в Рио-де-Жанейро из-за крупной операции полицейских. Об этом сообщает 360.ru.

Причиной блокировки стало жесткое столкновение с применением огнестрельного оружия между силовиками и предполагаемыми членами преступной группировки «Командо Вермелью». Перестрелка началась в тот момент, когда группы путешественников любовались рассветом - это самое популярное время для посещения этого маршрута.

«Мы ждали рассвета, и вдруг гиды попросили нас сесть. Мы услышали выстрелы. Было страшно, но ситуация под максимальным контролем. Я по-прежнему рекомендую этот маршрут всем», - поделилась одна из путешественниц, Матильда Оливейра.

Через несколько часов отдыхающим разрешили спуститься с возвышенности. Пострадавших нет.



