Россиянки сдали Интерполу американца, разыскиваемого за убийство жены

В ходе поисков выяснилось, что Дэвид Варела объявлен в розыск по подозрению в убийстве своей супруги, которую нашли мертвой в феврале.
Дарья Неяскина 21-04-2026 22:02
© Фото: StrKeystone Press Agency, Global Look Press

Россиянки, путешествовавшие по Гонконuу, помогли Интерполу задержать резервиста, обвиняемого в убийстве жены.  Об этом сообщает RT.

Две туристки из России 24 марта отправились в Гонконг. Ожидая своей очереди на экскурсию, они познакомились с американцем по имени Дэвид. Мужчина начал разговор, сыпал комплиментами, а затем пригласил одну из девушек на свидание - прогулка по городу и ужин в ресторане.

Как рассказала одна из девушек, они решили приехать вместе с подругой для безопасности. Дэвид встретил их на вокзале.  Встреча прошла нормально, вечером он проводил их обратно. Они разошлись и остались на связи в переписке.

Ее спутница Ирина добавила, что после возвращения Марины в Россию американец предложил ей снова прилететь в КНР. У россиянки возникли сложности с оплатой билетов через банковскую карту, и Дэвид выслал фото своей. Ирина решила проверить его личность в интернете, потому что на снимке карты оказалась фамилия «Варела». Девушка добавила, что мужчина рассказал всю информацию о себе. Ему 38 лет, он работал механиком на военном корабле и никогда не был женат.

В ходе поисков выяснилось, что  Дэвид Варела — резервист флота США, объявлен в розыск по подозрению в убийстве своей супруги, которую  нашли мертвой в феврале. Тело 39-летней Лины Герры обнаружили в холодильнике в их совместном доме в Норфолке. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от удара тупым предметом и удушья. После этого Варела перестал отвечать своему руководителю и скрылся.

«Мы, русские женщины, естественно, не могли выбрать иной путь, кроме как позволить правосудию свершиться», - заявила Ирина в видеообращении.

Девушка связалась с одним из СМИ, которое писало о розыске Варелы. Редакция помогла выйти на следователей и Интерпол. Россиянки передали всю имеющуюся информацию, то есть  номера телефонов, скриншоты переписки, фото карт и данные о возможном местонахождении.


«Мы написали генеральному консулу Российской Федерации в Гонконге, (передали. — RT) всю эту информацию... Прокурор там нам тоже респектнул за информацию»,- заключила россиянка.


16 марта стало известно, что Дэвида Варелы арестовали в Гонконге.

