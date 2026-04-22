Болты и шарики: житель Сызрани показал начинку дронов ВСУ

По словам очевидцев, беспилотники были начинены самодельной шрапнелью.
Глеб Владовский 22-04-2026 17:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Яркие вспышки и сильные взрывы раздавались во время атаки украинских дронов по Сызрани в Самарской области. Об этом сообщили «Звезде» очевидцы происшествия.

«Взорвались машины, загорелась квартира на шестом этаже. Мы стали эвакуироваться, потому что гарь шла невыносимая. Газ сразу отключили, ходили по всем квартирам и стучали, чтобы все уходили», - рассказала одна из местных жительниц.

По словам другого очевидца, в результате атаки дронов во многих квартирах выбило окна. А по всему дому валялись болты и шарики, которыми были начинены беспилотники боевиков.

Напомним, 22 апреля не менее 11 украинских БПЛА ударили по Сызрани. В результате погибли местная жительница и ребенок, еще 12 получили травмы. В СК РФ возбудили уголовное дело о теракте.

#Самарская область #наш эксклюзив #сызрань #дроны всу
