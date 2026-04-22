Госдолг Франции и Италии превысил 3 трлн евро

Государственная задолженность Парижа и Рима преодолела отметку в 3 трлн евро. Об этом сообщает РИА Новости ссылкой на данные Евростата.

Если по итогам 2024 года только Франция в Евросоюзе имела долг выше этого порога, то теперь к ней добавилась и Италия, долг которой достиг 3,1 трлн евро. Подступает к этой планке и Германия, задолженность которой достигла 2,8 трлн евро в 2025 году.

Общий государственный долг всего Евросоюза вырос до 15,4 трлн евро. Из 27 стран содружества снизить задолженность удалось лишь четырем государствам - Дании (минус 4,5%), Ирландии (снижение на 2,6%), Греции (минус 0,6%) и Кипру (падение на 7,9%).

Ранее сообщалось, что Россия заняла первое место среди стран G20 по самому низкому долгу за 2025 год.