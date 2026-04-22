Дроноводы группировки войск «Центр» ликвидировали арторудия ВСУ

Артиллерийские позиции противника выявили российские военнослужащие, цели находились в городской застройке и лесополосе.
22-04-2026 15:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты войск беспилотных систем группировки «Центр» уничтожили замаскированные артиллерийские орудия ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Позиции противника были обнаружены в городской застройке и лесополосах. После выявления целей операторы своевременно подготовили ударные дроны и нанесли точечные удары. В результате орудия были уничтожены.

Беспилотные расчеты ведут наблюдение круглосуточно, своевременно выявляя активность противника. В зависимости от ситуации они либо самостоятельно наносят удары, либо передают координаты для работы артиллерии. Такая координация позволяет эффективно подавлять огневые точки и снижать активность ВСУ на участке.

Также военнослужащие расчетов БПЛА-перехватчиков группировки войск «Центр» уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ. Это произошло на Добропольском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #бпла #спецоперация #группировка «Центр» #Дроноводы
