Танкисты разобрали опорник ВСУ под Новопавловкой с рекордных 10 километров

Танк Т-90М «Прорыв» на окраине днепропетровской Новопавловки отработал по навесной траектории как артиллерийское орудие. Экипажу удавалось доставать цели с запредельной для машины дистанции - более 10 километров. Для этого пушку приподняли вместе с танком

«Приходилось наваривать и задирать танк. Варили треугольники чтобы дотянуться до цели. Разбирали опорник противника. Свыше 10 км работали, ближе не могли подойти опасно было», - рассказал командир танка Александр Гиринг.

Танк может быстро выехать на огневую и оперативно отработать по срочным целям. Точкам запуска БПЛА или транспорту, подвозящему боеприпасы и живую силу противника. Стрельба прямой наводкой с расстояния пары километров сейчас редкость. Ударные БПЛА не подпускают на такую дистанцию. Даже на закрытой огневой позиции не раз выручала антидроновая защита.

«Прилетел FPV в район пушки, не повредило ничего. Ехали назад - еще два прилетело. Одна в наводчика, другая в командира - все в порядке со всеми. Откатились», - вспомнил механик-водитель Дмитрий Ершов.

Живучесть машине добавляет штатная динамическая защита. А система управления огнем Т-90 наводит пушку на цель за считанные секунды. Обеспечивает взаимозаменяемость наводчика и командира.

«Если экстренная ситуация не дай бог, может и один наводчик работать и командир. Сами по себе», - рассказал командир танка.

Бойцы 90-й танковой дивизии участвуют в освобождении Новопавловки в Днепропетровской области. Уничтожение этого укрепрайона украинских формирований позволит расширить буферную зону у границ Донецкой народной республики. Создать угрозу ВСУ с фланга на Красноармейском направлении. Украинские боевики в Новопавловке испытывают трудности с продовольствием и боеприпасами. Пути подвоза под огневым контролем войск Центральной группировки.

Машины поддержки танков «Терминатор» выступают как самостоятельная боевая единица. Экипаж отрабатывает внезапный выход на огневой рубеж из естественных укрытий и ведение боя в населенных пунктах.

«На ней легко маневрировать по улицам и вести огонь. Сделать откат. Любые препятствия не помеха», - рассказал механик-водитель БМПТ Иван Суслов.

Вооружение «Терминатора» позволяет оказывать мощную огневую поддержку штурмовым подразделениям. Уничтожать не только наземные но и воздушные цели.

«Пушка работает по низколетящим целям на дозвуковых скоростях. Крупные беспилотники можем поражать», - рассказал командир БМПТ Андрей Стребков.

Тактика применения боевых машин и подготовки экипажей корректируется с учетом актуальной обстановки на поле боя. Экипажи 90-й танковой дивизии группировки войск центр успешно решают задачи в современных условиях боевых действий.