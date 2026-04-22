Автоэксперт рассказал о методах борьбы с самозахватом парковочных мест

По словам специалиста, если кто-то пытается самостоятельно огородить участок земли под стоянку своего автомобиля - незаконный объект можно разрушить.
Тимур Юсупов 22-04-2026 13:56
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе со «Звездой» рассказал, как быть в ситуации, если кто-то из ваших соседей по двору пытается присвоить себе общее парковочное место. По словам специалиста, подобных личностей вполне можно привлечь к ответственности перед законом.

Попов объяснил, что данная тема регулируется региональным законодательством. Так, во многих городах России существует специальная административно-техническая инспекция, которая следит за нарушениями в сфере благоустройства.

«Если кто-то ставит какой-то блокиратор или иной предмет на дорогах общего пользования - не важно, это региональные автомобильные или это дороги во внутриквартальных территориях, это будет считаться незаконным размещением элемента благоустройства. То есть без проекта и без ничего», - уточнил специалист.

По словам эксперта, в большинстве случаев за подобные действия предусмотрен штраф. Остальные соседи запросто могут обратиться в муниципальное образование и узнать, есть ли у данной постройки проект и на каком основании была выделена земля. Если проекта нет, то все ограждения можно удалить самим.

Однако Попов предупредил, что бывают случаи, когда участок под парковку автомобиля выделен человеку абсолютно законно, и в таком случае ломать ограждения будет уже нельзя.

«Надо быть крайне осторожными, потому что в некоторых дворах, например в Петербурге, выделяют места для парковки инвалидов по условной цене, допустим, рубль в год, чтобы он мог обозначить его как свое», - отметил эксперт.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за мытье машины в неположенном месте. Он может доходить до 400 тысяч рублей.

#Автомобили #автоэксперт #нарушение #наш эксклюзив #парковка
