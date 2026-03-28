МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам напомнили о штрафах за мытье автомобиля в неположенном месте

Он может доходить до 400 тысяч рублей.
Тимур Юсупов 28-03-2026 16:49
© Фото: Константин Чалабов, РИА Новости

Россияне могут заработать штраф до 400 тысяч рублей, если вдруг решать помыть свой автомобиль в неположенном месте. Обо всех тонкостях законодательной стороны простого на первый взгляд вопроса в беседе со «Звездой» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«Машину нельзя мыть практически нигде, где нет специально оборудованного места. И во дворе в том числе. Однако подобные ограничения диктуются не на федеральном уровне -  они вводятся в регионах и регулируются местными  законами о благоустройстве», - объясняет специалист.

Кроме того машину нельзя мыть в водоохранных зонах - то есть вблизи водоемов, рек и так далее. Также под запрет попадают садоводческие участки - вернуть блеск своему автомобилю в домашних условиях не получится.

«Еще раз говорю - мыть можно только там, где для этого специально оборудовано место. Причем это заключается не просто в наличии оборудования, пистолетов для мытья и химии - необходимо наличие специальной сложной системы водоотведения с фильтрацией химических продуктов и последующим сбором и утилизацией всей этой химии», - подытожил эксперт.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков рассказывал, как привести машину в порядок и подготовить ее к летнему сезону. По словам специалиста, современная техника не нуждается в особой подготовке, однако есть некоторые виды работ, которые просто необходимо выполнить после долгой зимы.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Подводный флот России. 120 лет
2
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
3
Броневики СВО. Часть 2
4
Российские буксиры. Часть 1
5
Военная приемка. 500-й выпуск
6
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
7
Оружие Египта
8
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
9
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
10
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 