Россиянам напомнили о штрафах за мытье автомобиля в неположенном месте

Россияне могут заработать штраф до 400 тысяч рублей, если вдруг решать помыть свой автомобиль в неположенном месте. Обо всех тонкостях законодательной стороны простого на первый взгляд вопроса в беседе со «Звездой» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«Машину нельзя мыть практически нигде, где нет специально оборудованного места. И во дворе в том числе. Однако подобные ограничения диктуются не на федеральном уровне - они вводятся в регионах и регулируются местными законами о благоустройстве», - объясняет специалист.

Кроме того машину нельзя мыть в водоохранных зонах - то есть вблизи водоемов, рек и так далее. Также под запрет попадают садоводческие участки - вернуть блеск своему автомобилю в домашних условиях не получится.

«Еще раз говорю - мыть можно только там, где для этого специально оборудовано место. Причем это заключается не просто в наличии оборудования, пистолетов для мытья и химии - необходимо наличие специальной сложной системы водоотведения с фильтрацией химических продуктов и последующим сбором и утилизацией всей этой химии», - подытожил эксперт.

