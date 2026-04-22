ВС РФ нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетики и транспорта

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, поражение было нанесено с оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Целями также стали склады и площадки подготовки дальнобойных дронов, а также пункты временного размещения живой силы противника в 131 районе.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за отчетный период уничтожили в воздухе управляемую авиабомбу, сбили три реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и 368 беспилотников самолетного типа. Также в северо-западной части Черного моря силы Черноморского флота потопили безэкипажный катер противника.

По данным Минобороны, суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки войск «Центр» превысили 325 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.