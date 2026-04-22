ВС РФ нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетики и транспорта

Также удары наносились по местам хранения и подготовки к запуску беспилотиков дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 131-м районе.
22-04-2026 13:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, поражение было нанесено с оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Целями также стали склады и площадки подготовки дальнобойных дронов, а также пункты временного размещения живой силы противника в 131 районе.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за отчетный период уничтожили в воздухе управляемую авиабомбу, сбили три реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и 368 беспилотников самолетного типа. Также в северо-западной части Черного моря силы Черноморского флота потопили безэкипажный катер противника.

По данным Минобороны, суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки войск «Центр» превысили 325 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
