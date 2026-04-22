Путин присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил Академии ФСБ имя советского государственного деятеля Феликса Дзержинского. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно решению главы государства, отныне учебное заведение Федеральной службы безопасности вновь будет носить почетное наименование в честь председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Отмечается, что этому способствовали «заслуги личного состава» академии.

Имя Дзержинского убрали из названия вуза в 1992 году, в ходе реорганизации учебного заведения из Высшей школы КГБ СССР.

В 2023 году памятник Дзержинскому открыли на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки в Москве. Установленный памятник представляет собой уменьшенную копию монумента, который располагался в центре Москвы в 1958-1991 годах напротив комплекса зданий КГБ.